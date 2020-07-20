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OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 20.07.2020 - 17:32,Son Güncelleme:

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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OSMANİYE'de bir teknik serviste çıkan kavgada, M.K.'nın tabancayla ateş ettiği Tahsin Dağ (56) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Polis, kaçan M.D.'yi arıyor.

Olay, öğle saatlerinde Rahime Hatun Mahallesi'ndeki bir teknik serviste meydana geldi. İş yerindeki 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında, M.K., tabancayla Tahsin Dağ, Caner Ö. ve Yakup E.'ye ateş etti. Ardından da kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Tahsin Dağ, yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralı ise tedavi altına alındı. Polis kaçan M.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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