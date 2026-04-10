Osmaniye'de sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetmişti! Dehşetin ilk anları kamerada

Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 11:14

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği sel faciasının ilk anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Sığındıkları araçta hayatını kaybeden Hüseyin Kul (69) ile Fatih Ambarcıoğlu 'nun (66) olayın hemen öncesi bir lokalde oyun oynarken içeriye suyun dolduğu anların da cep telefonuyla kayda alındığı ortaya çıktı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 7 Nisan günü saat 17.00 sıralarında etkili olan sağanak yağışın ardından kent merkezinden geçen Bülbül Deresi taştı. Kadirli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü önünde sele kapılan otomobildeki Hüseyin Kul (69) ile Fatih Ambarcıoğlu (66), hayatını kaybetti. Sel sularının geldiği anlar ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Görüntülerde, sel sularının sokakta ilerlediği, bazı sürücülerin araçlarıyla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı, bazılarının ise araçlarda mahsur kaldığı görüldü. Ayrıca sığındıkları araçta ölen Hüseyin Kul ile Fatih Ambarcıoğlu'nun olayın hemen öncesi bir lokalde oyun oynarken içeriye suyun dolduğu anların da cep telefonuyla kayda alındığı ortaya çıktı.

RESTORANDA MAHSUR KALANLAR KURTARILMAYI BEKLEDİ

Öte yandan Kadirli Belediyesi’nin yakınındaki restoranı da su bastı. Su seviyesinin yükselmesiyle restoranda mahsur kalan 5 çalışanın kurtarılmayı bekledikleri anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kayıtta bu kişilerin büyük panik yaşadığı görüldü.

Türkiye soğuk havanın etkisinde! Meteoroloji saat verdi: Sağanak yağış, kar, fırtına ve zirai don uyarısı | İşte alarm verilen iller
