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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2020 - 16:28,Son Güncelleme:/

Osmaniye'de sağanak; yollar göle döndü

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Osmaniye'de sağanak; yollar göle döndü
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OSMANİYE'de sağanak etkili olurken, araç sürücüleri göle dönen yollarda zor anlar yaşadı.

Kentte öğlen saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Toprakkale yolu Mezarlık kavşağındaki hemzemin geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle bir araç mahsur kaldı. Sürücüsünün inemediği otomobil, traktör ile bulunduğu yerden halat ile çekilerek kurtarıldı. Fakıuşağı Mahallesi Kredi ve Yurtlar Kurumu önündeki yolun bazı kesimlerinde su birikintileri oluştu. Araçlar, göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun yağış nedeniyle Karaçay dere yatağındaki suların da yükseldiği görüldü.

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