Osmaniye'de sağanak nedeniyle Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taştı: Araçta mahsur kalan 2 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin kırsal kesimlerinde saat 17.00 sıralarında başlayan sağanak , günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezinden geçen Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taştı. Bülbül Deresin'den yükselen sular, minibüs durağının yazıhanesini ve bir yaya köprüsünü yıktı. Savrun Çayı'nın debisinin yükselmesiyle yaşanan taşkın nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı, bazı araçlar mahsur kaldı. İlçede farklı noktalarda su baskını nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Belediye ekipleri, taşkınların yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

SUYA GÖMÜLEN ARAÇTA 2 KİŞİ MAHSUR KALDI

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin kırsal kesiminde etkili olan sağanak yağışın ardından Savrun Çayı ve Bülbül Deresi'nin taşması sonucu 33 VFS 22 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi, Savrun Mahallesi'ndeki Mehmet Can Caddesi Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü binasının bahçesine sığındı. Sel sularının yükselmesiyle otomobilde bulunan Osman Kocaman ve Fatih Ambarcı, araçta mahsur kaldı. Suya gömülen araçtaki 2 kişi için belediye ve AFAD ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Bu arada Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ve Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarını takip etti.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sel sularının yükselmesiyle otomobilde mahsur kalan Osman Kocaman ve Fatih Ambarcı için başlatılan kurtarma çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Su taşkının yaşandığı bölgede, ekiplerin tahliye çalışmaları sürüyor.