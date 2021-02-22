Osmaniye’de polisten koronavirüs denetimi

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı il vaka artış haritasına göre, vaka seyri yüksek iller arasında yer alan Osmaniye’de koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler de sıklaştırıldı. Araçlar polis uygulama noktalarında durdurularak sürücülere izin belgeleri soruldu. Dün kent merkezinde 89 iş yeri kontrol edilirken, 1 iş yerine 3 bin 469 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, 305 kişi kontrol edilip, 2 kişiye maske takmamaktan 1964 lira, 4 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden 13 bin 876 lira ve 4 kişiye de sosyal mesafe kuralını ihlalden 13 bin 876 lira olmak üzere toplamda 10 kişiye 33 bin 185 lira idari para cezası kesildi. Merkezle birlikte, Kadirli, Düziçi, Bahçe, Hasanbeyli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinde yapılan denetimlerde ise toplam 264 iş yeri kontrol edilip, 2 iş yerine 4 bin 419 lira idari para cezası uygulandı. Polis denetiminde 1271 kişi kontrol edilirken, bunlardan 10’una maske takmamaktan 9 bin 592 lira, 118 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden 226 bin 971 lira, 4 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden 13 bin 876 lira olmak üzere toplamda 142 kişiye 254 bin 858 lira idari para cezası kesildi. Koronavirüs tedbirlerine yönelik polis denetimlerinin aralıksız bir şekilde sürdürüleceği kaydedildi.