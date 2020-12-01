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OSMANİYE (AA)
Haber Giriş: 01.12.2020 - 09:22 | Son Güncelleme:

Osmaniye'de park halindeki 5 tır yandı

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Osmaniye'de park halindeki 5 tır yandı
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Osmaniye'de park halinde 5 tır, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Karaçarlı  Mahallesi'nde, bir nakliye firmasına ait park alanındaki tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede park halindeki 4 tıra daha sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 5 tır kullanılamaz hale geldi. 

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Osmaniyede park halindeki 5 tır yandı


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