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Osmaniye’de özel harekat ve dronlu uyuşturucu operasyonu

#Osmaniye#Uyuşturucu#Operasyon

Osmaniye'de özel harekat polislerinin de desteğiyle uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gündüz vakti yapılan baskın anları havadan dron ile görüntülenirken, aramalarda 1 av tüfeği ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Esenevler, Mehmet Akif Ersoy ve Kurtuluş Mahalleleri'nde 18- 21 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen 6 adrese gündüz vakti şok baskınlar düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlara 105 personel katıldı.

Osmaniye’de özel harekat ve dronlu uyuşturucu operasyonu

Adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 'uyuşturucu madde ticaret yapmak' suçundan hakkında 12 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olan 1 kişi ile haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Bu 2 şüpheli hakkında ayrıca 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı.

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Osmaniye’de özel harekat ve dronlu uyuşturucu operasyonu

Narkotik dedektör köpekleri ile birlikte adreslerde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, çeşitli miktarlarda esrar, eroin, metamfetamin ve bonzai maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Osmaniye’de özel harekat ve dronlu uyuşturucu operasyonu

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#Osmaniye#Uyuşturucu#Operasyon

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