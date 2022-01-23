Osmaniye’de özel harekat ve dronlu uyuşturucu operasyonu

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Esenevler, Mehmet Akif Ersoy ve Kurtuluş Mahalleleri'nde 18- 21 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen 6 adrese gündüz vakti şok baskınlar düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlara 105 personel katıldı.

Adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 'uyuşturucu madde ticaret yapmak' suçundan hakkında 12 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olan 1 kişi ile haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Bu 2 şüpheli hakkında ayrıca 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı.

Haberin Devamı

Narkotik dedektör köpekleri ile birlikte adreslerde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, çeşitli miktarlarda esrar, eroin, metamfetamin ve bonzai maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.