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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 17.06.2020 - 13:21,Son Güncelleme:

Osmaniye'de otoyolda kaza: 2 ölü, 1 yaralı

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Osmaniye'de otoyolda kaza: 2 ölü, 1 yaralı
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OSMANİYE'de TIR ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Osmaniye-Gaziantep otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah Eker (54) idaresindeki 33 ADM 536 plakalı TIR ile aynı güzergahta giden Yusuf Darun (66) yönetimindeki 31 YB 540 plakalı kamyon çarpıştı. Kontrolden çıkan her iki araç da yolun sağında bulunan şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüler Abdullah Eker ve Yusuf Darun olay yerinde yaşamını yitirirken, TIR'da bulunan Mehmet Dik ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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