Osmaniye'de otobüste 11 kaçak göçmen yakalandı! Sınır dışı edildiler

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi’ndeki otogar çevresinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Uygulamada şüphe üzerine bir otobüs durduruldu.

Araçta yapılan kontrolde, kimlik belgesi olmayan, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlenen Suriye uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Aynı bölgede, 11 Kasım’da yapılan uygulamalarda ise Suriye uyruklu 3’ü kadın 10 kaçak göçmen yakalanmıştı.