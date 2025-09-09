Osmaniye'de orman yangını! Soğutma çalışmaları başladı

Efendi ERKAYIRAN/SUMBAS, (Osmaniye), (DHA)-AA
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Öte yandan bölgede karadan müdahaleyle soğutma çalışmaları sürüyor.
Alibeyli köyü Karahocalar mevkisinde, saat 16.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki Alibeyli köyü Karahocalar mevkisinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Öte yandan Meteoroloji
Genel Müdürlüğü'nün sağanak uyarısı yaptığı bölgede başlayan yağışla birlikte soğutma çalışmalarının da hızla tamamlanması bekleniyor.