Osmaniye'de orman yangını! Soğutma çalışmaları başladı

#Osmaniye#Orman Yangını#Orman İşçileri
Osmaniyede orman yangını Soğutma çalışmaları başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2025 17:03

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Öte yandan bölgede karadan müdahaleyle soğutma çalışmaları sürüyor.

Alibeyli köyü Karahocalar mevkisinde, saat 16.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki Alibeyli köyü Karahocalar mevkisinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak uyarısı yaptığı bölgede başlayan yağışla birlikte soğutma çalışmalarının da hızla tamamlanması bekleniyor.

