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Osmaniye'de orman yangını

#Osmaniye#Orman#Yangın
Osmaniyede orman yangını

KONTROL ALTINA ALINDIOsmaniye'nin Kadirli ilçesi Kızyusuflu köyünde saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangınına 1 helikopter, 10 arazöz ve 50 orman işçisi müdahale etti. Yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 5 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü alanda ekipler soğutma çalışmalarına başladı.

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İlçeye bağlı Kızyusuflu köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan müdahale başlattı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kızyusuflu köyünde saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangınına 1 helikopter, 10 arazöz ve 50 orman işçisi müdahale etti. Yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 5 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü alanda ekipler soğutma çalışmalarına başladı.

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#Osmaniye#Orman#Yangın

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