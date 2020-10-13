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OSMANİYE (İHA)
Haber Giriş: 13.10.2020 - 12:23 | Son Güncelleme:

Osmaniye'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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Osmaniye'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde işçi taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Osmaniyede midibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Alınan bilgiye göre, Gülin Macit idaresindeki 31 P 0761 plakalı otomobil ile Toprakkale-Erzin karayolunda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 80 GS 787 plakalı midibüs çarpıştı. Kazada, araçların sürücüleri ile midibüsteki 4 işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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