OSMANİYE (İHA)
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Osmaniye'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde işçi taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gülin Macit idaresindeki 31 P 0761 plakalı otomobil ile Toprakkale-Erzin karayolunda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 80 GS 787 plakalı midibüs çarpıştı. Kazada, araçların sürücüleri ile midibüsteki 4 işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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