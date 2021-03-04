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HaberlerGündem HaberleriOsmaniye’de kumar oynayan 17 kişiye 128 bin lira ceza kesildi
GeriGündem Osmaniye’de kumar oynayan 17 kişiye 128 bin lira ceza kesildi
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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2021 - 10:49 | Son Güncelleme:

Osmaniye’de kumar oynayan 17 kişiye 128 bin lira ceza kesildi

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Osmaniye’de kumar oynayan 17 kişiye 128 bin lira ceza kesildi

OSMANİYE’de bir evde kumar oynayan 17 kişiye, Kabahatler Kanunu, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 128 bin 476 lira idari para cezası uygulandı.

Osmaniye’de kumar oynayan 17 kişiye 128 bin lira ceza kesildi
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eve dün gece baskın düzenleyen polis, 17 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Evde yapılan aramada, para yerine kullanılan pullar, oyun taşları ve iskambil kağıtları ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 17 kişiye, Kabahatler Kanunu, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten toplamda 128 bin 476 lira idari para cezası uygulandı. Ev sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı.

 

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