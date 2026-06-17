×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Osmaniye’de korkutan anlar kamerada! Çınar ağacı halk otobüsünün üzerine devrildi

Güncelleme Tarihi:

#Osmaniye#Çınar Ağacı#Halk Otobüsü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 13:13

Osmaniye’de çınar ağacı, duraktaki halk otobüsünün üzerine devrildi. O anlar kameralara yansırken, kaldırımda yürüyen bir kişinin ise son anda ağacın altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde, Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Meydandaki çınar ağacı, bilinmeyen nedenle durakta bekleyen halk otobüsünün üzerine devrildi.

Osmaniye’de korkutan anlar kamerada Çınar ağacı halk otobüsünün üzerine devrildi

YOLCULAR YARA ALMADAN KURTULDU

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Olay sırasında otobüsteki yolcular, yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağacın devrilmesi nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Osmaniye’de korkutan anlar kamerada Çınar ağacı halk otobüsünün üzerine devrildi

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Haberin Devamı

Belediye ekipleri, vinçle ağacı kaldırıp motorlu testerelerle parçalayarak, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma yaptı.

Osmaniye’de korkutan anlar kamerada Çınar ağacı halk otobüsünün üzerine devrildi

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, ağacın devrilme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişinin son anda ağacın altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.

Osmaniye’de korkutan anlar kamerada Çınar ağacı halk otobüsünün üzerine devrildi

Gözden KaçmasınHavuza düşen Zeynep Dila’dan acı haber 5 günlük yaşam mücadelesini kaybettiHavuza düşen Zeynep Dila’dan acı haber! 5 günlük yaşam mücadelesini kaybettiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınMetrobüsteki yan baktın dehşeti 22 yaşındaki Ferdi Aras öldürülmüştü... Yeni görüntüler ortaya çıktıMetrobüsteki 'yan baktın' dehşeti! 22 yaşındaki Ferdi Aras öldürülmüştü... Yeni görüntüler ortaya çıktıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınDoktorum diyen kadından akılalmaz sözler: Sapıksın sen dedi, otomobilini aşağıladı'Doktorum' diyen kadından akılalmaz sözler: 'Sapıksın sen' dedi, otomobilini aşağıladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Osmaniye#Çınar Ağacı#Halk Otobüsü

BAKMADAN GEÇME!