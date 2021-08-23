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Gündem
Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA)
Haber Giriş: 23.08.2021 - 13:03 | Son Güncelleme:

Osmaniye'de korkunç olay! Evinin bahçesinde ölü bulundu

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Osmaniye'de korkunç olay! Evinin bahçesinde ölü bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Sadettin Hazar (52), evinin bahçesinde ölü olarak bulundu.

İlçeye bağlı Çaygeçit köyünde evli ve bir çocuk babası Sadettin Hazar'ı, komşuları evinin yanında baygın halde gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri Hazar'ın öldüğünü belirlerken, savcının yaptığı incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Sadettin Hazar'ın 2'nci kattaki evine çıkarken merdivenden düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

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