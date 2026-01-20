×
Osmaniye'de korkunç olay! Asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 08:18

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, üçüncü kattan asansör boşluğuna düşen 66 yaşındaki Hürü Toklu, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karataş Mahallesi 9 No’lu Sokak’taki 6 katlı apartmanda meydana geldi. Evli ve 5 çocuk annesi Hürü Toklu, iddiaya göre komşu ziyareti sonrası evine dönmek için asansöre yöneldi.

Asansörün kapısını açan Toklu, kabinin 4'üncü katta takılı kaldığı fark edemeyip, adım attı. Toklu, 3'üncü kattan asansör boşluğuna düştü.

Sesi duyup, dışarıya çıkan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla düştüğü yerden çıkarılıp, ambulansla Toprakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Toklu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından apartmandaki asansör, yetkililer tarafından mühürlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

