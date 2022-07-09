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Osmaniye'de korkunç olay! Annesiyle tartışan babasını öldürdü, komşunu yaraladı

#Osmaniye#Bahçe#Cinayet
Osmaniyede korkunç olay Annesiyle tartışan babasını öldürdü, komşunu yaraladı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde annesiyle tartışan babasını av tüfeğiyle öldürdükten sonra araya giren komşunu da yaralayan şahıs gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Bahçe ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mahmut Hoca Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İsmail S. eşiyle tartışmaya başladı. çiftin oğulları İsa S.'nin (23) de dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kavga sesini duyup, eve gelen komşuları Mehmet B. araya girerek baba ile oğlunu sakinleştirmek istedi.

Tartışmanın daha da büyümesiyle evde bulunan av tüfeğini alan İsa S., babasına peş peşe ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar İsmail S. ve kavgaya ayırmaya çalışan Mehmet B.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İsmail S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Mehmet B. ise sağlık ekiplerince Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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İsmail S.'nin cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. İsa S.'yi gözaltına alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Osmaniye#Bahçe#Cinayet

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