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Osmaniye'de korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 can kaybı, 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Osmaniye#Kadirli#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 17:16

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 15.30 sıralarında Kadirli-Osmaniye kara yolu Karabacak mevkisinde meydana geldi. Mahmut Kevuk (60) yönetimindeki 80 ES 577 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erkan D.'nin kullandığı 80 AZZ 733 plakalı otomobil çarpıştı. Her iki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle şarampole devrildi.

Osmaniyede korkunç kaza İki otomobil çarpıştı: 3 can kaybı, 3 yaralı

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Mahmut Kevuk, oğlu Mustafa Kevuk (30) ile diğer araçtaki Tuğba D.'nin (37) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Osmaniyede korkunç kaza İki otomobil çarpıştı: 3 can kaybı, 3 yaralı

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Kazada yaralanan Erkan D., çocukları M.İ.D. ve E.A.D. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniyede korkunç kaza İki otomobil çarpıştı: 3 can kaybı, 3 yaralı

Osmaniyede korkunç kaza İki otomobil çarpıştı: 3 can kaybı, 3 yaralı

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#Osmaniye#Kadirli#Trafik Kazası

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