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AA
Haber Giriş: 25.10.2020 - 01:50 | Son Güncelleme:

Osmaniye'de korkunç kaza! 2 ölü, 9 yaralı

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Osmaniye'de korkunç kaza! 2 ölü, 9 yaralı
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Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 79 AAF 271 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Mahmuriye mevkisinde önce bariyerlere, ardından savrularak aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 C 5582 plakalı otomobile çarptı.
Takla atıp ters dönen 79 AAF 271 plakalı otomobil, 100 metre sürüklendi.  Kazada araçlardaki 11 kişi yaralandı.  Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si yaşamını yitirdi.  2 yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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