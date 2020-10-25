Osmaniye'de korkunç kaza! 2 ölü, 9 yaralı

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 79 AAF 271 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Mahmuriye mevkisinde önce bariyerlere, ardından savrularak aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 C 5582 plakalı otomobile çarptı.

Takla atıp ters dönen 79 AAF 271 plakalı otomobil, 100 metre sürüklendi. Kazada araçlardaki 11 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si yaşamını yitirdi. 2 yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.