Osmaniye'de konteyner evler kurulmaya başlandı

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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye'de 339 ev yıkıldı, 991 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 606 kişi ise yaralandı. Yüzlerce evin hasarlı olduğu şehirde bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları, bir taraftan da depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışma yürütülüyor.

Bugüne kadar 23 noktada kurulan çadır kentlerde vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanırken, 122 bin metre karelik alanda da konteynerden yeni bir yaşam alanı inşa ediliyor. Osmaniye Valiliği, AFAD, TOKİ, Osmaniye Belediyesi ve Karayolları tarafından şehir merkezi, Dereobası köyü ile Fakıuşağı Mahallesi arasındaki alanda konteyner kent yapımı sürüyor.

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Zemin düzenlemesi, altyapı çalışmaları yapılan bölgede konteynerler getirilerek yerleştirilmeye başlandı. Toplamda bin 370 adet konteyner kurulacak alanda, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.

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Deprem sonrasında evleri yıkılan ve ağır hasar alan depremzedeler ailelerin yerleştirileceği yeni oluşturulan konteyner kentte, yeni konutlar yapılana kadar yaşamlarını sürdüreceği ifade edildi.