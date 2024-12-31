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Osmaniye’de kaçak alkol operasyonunda 1 tutuklama

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#Osmaniye#Polis#Alkol
Osmaniye’de kaçak alkol operasyonunda 1 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 09:32

Osmaniye'de yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda, 9 litre gümrük kaçağı alkollü içecek, 225 litre kaçak alkol, 58 litre kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkol ve 450 adet kaçak alkol yapımında kullanılan aroma verici kit ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 zanlı isetutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, yılbaşı öncesi, gümrük kaçağı alkol ve sahte içkinin piyasaya sürülmesini engellemek için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, il merkezinde bulunan 4 farklı adreste yapılan aramada, 9 litre gümrük kaçağı alkollü içecek ele geçirildi. Olayla alakalı şüpheli M.B. gözaltına alındı.

Osmaniye’de kaçak alkol operasyonunda 1 tutuklama

Diğer yandan Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda ise 45 tekel bayii denetlendi. Kaçak alkol satışı yaptığı tespit edilen A.P., E.C. ve M.G.’nin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 225 litre kaçak alkol, 58 litre etil alkol, ve 450 adet kaçak alkol yapımında kullanılan aroma verici kit ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü adli makamlarca serbest bırakılırken, 1’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. (DHA)

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#Osmaniye#Polis#Alkol

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