Osmaniye’de kaçak 12 bin litre akaryakıt ile 1280 paket sigara ele geçti

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E-90 otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasında yapılan aramada, plastik tanklar ve bidonlar içerisinde 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl merkezinde tespit edilen başka bir adreste yapılan aramada ise 1280 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi. Her iki soruşturma kapsamında olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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