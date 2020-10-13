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İbrahim EMÜL/OSMANİYE (DHA)
Haber Giriş: 13.10.2020 - 13:06 | Son Güncelleme:

Osmaniye'de işçi servis midibüsü ile otomobil çarpıştı

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Osmaniye'de işçi servis midibüsü ile otomobil çarpıştı
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Osmaniye'de işçi taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Toprakkale-Erzin kara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Osmaniye yönünde ilerleyen Gülin Macit (38) yönetimindeki 31 P 0761 plakalı otomobil, karşı yönden gelen, sürücüsünün ismi açıklanmayan 80 GS 787 plakalı işçi servis midibüsüyle çarpıştı. Kazada midibüste bulunan İbrahim İşleyen (34), Zeliha Macit (14), Ali Fidan (31), Adnan Ersoy (47) ile otomobil sürüsü Gülin Macit yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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