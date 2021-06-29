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Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE (DHA) - AA
Haber Giriş: 29.06.2021 - 16:51 | Son Güncelleme:

Osmaniye'de iki acı haber

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Osmaniye'de iki acı haber

Osmaniye'de hayvan otlatan Mustafa İletmiş (14) ve Mehmet Ali Kırcılı (12) yangın söndürme havuzuna girdi. Çocukların sesini duyanlar Jandarma'ya haber verdi. Çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cebel Yaylası'nda Türkü mevkisinde hayvan otlatan 3 çocuk, serinlemek için Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürmede kullanılan havuza girdi. Telleri aşarak havuza giren çocuklardan Mehmet Ali Kırcılı ile Mustafa İletmiş, bir süre sonra gözden kayboldu. 

Havuzdan çıkamayan çocukların sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

 

Bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar Mehmet Ali Kırcılı ile Mustafa İletmiş'in cansız bedenlerine ulaşarak sudan çıkardı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çocukların cansız bedenleri, cenaze aracıyla Osmaniye Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Osmaniyede iki acı haber

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