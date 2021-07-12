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Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-
Haber Giriş: 12.07.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

Osmaniye'de iğrenç olay! Apartmana kadar takip etti, asansörde cinsel organını gösterdi

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Osmaniye'de iğrenç olay! Apartmana kadar takip etti, asansörde cinsel organını gösterdi

Osmaniye'de bisikletli bir kişi, evine giden kadını takip etmeye başladı. Kadınla birlikte apartmana giren Y.E.K. (22) isimli şahıs asansörde cinsel organını çıkardı. Taciz anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Bisikletli bir kişi, evine yaya olarak giden kadını takip etmeye başladı. Binanın önüne bisikletini park eden bu kişi, evinin bulunduğu apartmana giren kadından kapıyı tutmasını istedi. Birlikte apartmana giren genç, kadının arkasından yürümeye başladı. Bu sırada şüpheli, bir ara cinsel organını çıkardı.

Osmaniyede iğrenç olay Apartmana kadar takip etti, asansörde cinsel organını gösterdi

Şüpheliyle birlikte asansöre binen kadın, evinin bulunduğu katta indi. Kadın asansörden inince şüpheli, yine cinsel organını çıkardı. Durumu fark eden kadın, şüpheliye tepki gösterdikten sonra polise haber verdi. Şüpheli, apartmandan çıkıp bisikletiyle uzaklaştı.

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TUTUKLANDI

İhbar üzerine binaya gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, binanın güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin, ‘Cinsel taciz’ suçlarından kaydı olan Y.E.K olduğunu belirledi. Ekipler, Y.E.K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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