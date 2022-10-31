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Osmaniye’de hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdiler

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#Osmaniye#Doktor#Hastane
Osmaniye’de hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdiler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 11:29

Osmaniye’de ayak burkulması şikayetiyle acil servise gelen iki arkadaş hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını dışarda çıkarıp hastaneye girdi. Yürekleri ısıtan görüntüler güvenlik kamerasına yansırken, hastane personelinin de ayakları çıplak olan iki arkadaşa giymeleri için galoş getirdiği görüldü.

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Edinilen bilgiye göre, ayak burkulması şikayetiyle Osmaniye Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası acil servis bölümüne gelen ismi öğrenilemeyen bir vatandaş ayakkabıları çamurlu olduğu için hastane kirlenmesin diye ayakkabılarını acil servisin kapısında çıkardı.

Arkadaşına refakat eden vatandaş da aynı davranışta bulundu. Yürekleri ısıtan anlar anbean hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çamurlu ayakkabıları çıkardıktan sonra acilde kayıt yaptıran iki arkadaşın film çektirmeye gittiği görülüyor. Film sırası beklerken iki arkadaşın ayaklarının çıplak olduğunu fark eden hastane personeli de onlara giymeleri için galoş getiriyor.

Osmaniye’de hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdiler

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#Osmaniye#Doktor#Hastane

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