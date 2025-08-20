×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Osmaniye'de hasarlı bina yıkılırken çöktü! İş makinesi operatörü son anda kurtuldu

Güncelleme Tarihi:

#Osmaniye#Hasarlı Bina#Yıkım
Osmaniyede hasarlı bina yıkılırken çöktü İş makinesi operatörü son anda kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 10:06

Osmaniye'de, 6 Şubat depremleri sonrası orta hasarlı 11 katlı bina yıkım sırasında çöktü, iş makinesi operatörü son anda kurtuldu. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde en fazla yıkım ve can kaybının yaşandığı Esenevler Mahallesi’ndeki Hasan Çenet Caddesi'ndeki 11 katlı Berker Apartmanı’nın mahkeme tarafından verilen süre içinde güçlendirme başvurusu yapılmadığı için yıkım kararı alındı.

Cadde ve çevresindeki yollar ulaşıma kapatılıp, gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra binanın yıkımı gerçekleştirildi. Geçen gün bir bölümü yıkım sırasında çöken binanın geri kalan kısmı da çöktü. Toz bulutları arasında kalan iş makinesi operatörü son anda kurtuldu.

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Berker Apartmanı’nın tamamen yıkılmasıyla, Osmaniye’de depremler sonrası ayakta kalan son yüksek katlı orta hasarlı bina da ortadan kaldırılmış oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osmaniye#Hasarlı Bina#Yıkım

BAKMADAN GEÇME!