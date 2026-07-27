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Osmaniye’de hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

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#Osmaniye Trafik Kazası#Hafriyat Kamyonu Çarpışma#Volkan Küçükkılınç
Osmaniye’de hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 11:07

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sabah saatlerinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Akarca Yaylası'nda meydana geldi. A.D. yönetimindeki 80 KB 607 plakalı hafriyat kamyonu ile Volkan Küçükkılınç yönetimindeki 80 AEC 623 plakalı otomobil çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Osmaniye’de hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

Kazada yaralanan hafriyat kamyonu şoförü A.D. ile otomobil sürücüsü Küçükkılınç ve yanındaki A.T., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Küçükkılınç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Volkan Küçükkılınç'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Osmaniye Trafik Kazası#Hafriyat Kamyonu Çarpışma#Volkan Küçükkılınç

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