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Haber Giriş: 26.04.2021 - 15:05 | Son Güncelleme:

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın paniği

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Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın paniği

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye - Adana kara yolundaki geri dönüşüm fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Fabrika civarında jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Osmaniyede geri dönüşüm fabrikasında yangın paniği

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