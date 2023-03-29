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Osmaniye'de fırtına; okul çatısı uçtu, 2 otomobil hasar gördü

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#Osmaniye#Afad#Fırtına
Osmaniyede fırtına; okul çatısı uçtu, 2 otomobil hasar gördü
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 16:02

OSMANİYE’de sağanak yağış ve fırtınada bir okulun çatısı uçtu. Çatının üzerinde düştüğü park halindeki iki otomobilde hasar oluştu.

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Kentte gece saatlerinde başlayan yağış, öğleden sonra yerini fırtınaya bıraktı. Merkeze bağlı Cevdetiye beldesindeki 3 katlı Cevdetiye İlk ve Ortaokulu'nun çatısı saatteki hızı 70 kilometreyi aşan rüzgarda uçtu. Öğrenciler sınıftayken avluya düşen çatı, park halindeki iki otomobilde hasara yol açtı. Derste olan öğrenciler, kontrollü şekilde dışarıya çıkartılarak evlerine gönderildi.

Diğer yandan afetzedelerin kaldığı çadırlarda fırtınadan etkilendi. Adnan Menderes Mahallesi'ndeki çadır kentte 1 çadır yerinden çıkarak uçtu. Diğer bölgelerdeki afetzedeler de çadırların etrafına toprak dökerek korumaya çalıştı. Şehir merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Karaçay mesire alanı yakınında bulunan Karaçay yapay şelalesindeki su yağmurun etkisiyle arttı. Osmaniye Valiliği vatandaşları, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı ve çadır uçmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyardı. Yağış ve fırtınanın gece saatlerine kadar devam edeceği belirtildi. (DHA)

 

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#Osmaniye#Afad#Fırtına

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