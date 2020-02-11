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Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2020 - 11:04,Son Güncelleme:/

Osmaniye'de feci olay! Yakınları sinir krizi geçirdi

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Osmaniye'de feci olay! Yakınları sinir krizi geçirdi

Osmaniye'de yanında kaldığı kızının 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen Durdane Coşkun (76), olay yerinde hayatını kaybetti. Haberi alıp gelen yakınları fenalık geçirdi.

Adnan Menderes Mahallesi Metin Tamer Siteleri'ndeki Zümrüt Apartmanı'nda yaşayan kızı Gülnaz Dengiz'in yanında kalan alzheimer hastası Durdane Coşkun, sabah saatlerinde balkona çıktı. Coşkun, ipe asılı olan halıları içeri almak istedi. Ancak dengesini kaybedip, 8'inci kattan beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Coşkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Haberi alıp gelen yakınları fenalık geçirdi. Acılı aile üyelerine, sağlık ekipleri müdahale etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Durdane Coşkun'un cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.

Osmaniyede feci olay Yakınları sinir krizi geçirdi

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