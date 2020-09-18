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AA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 00:57 | Son Güncelleme:

Osmaniye'de eş zamanlı operasyon! 4 gözaltı

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Osmaniye'de eş zamanlı operasyon! 4 gözaltı
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Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, asayiş büro ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda M.Ç.S, A.G, K.G. ve H.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin oturdukları yerlerde yapılan aramada 14 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 4 gram sentetik esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 15 fişek, 2 tüfek ve tüfeğe ait 7 adet fişek, 7 bin 500 lira,1 altın kolye, 1altın bilezik, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanmak için aparatlar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi.

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