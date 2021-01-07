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Gündem
AA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 15:01 | Son Güncelleme:

Osmaniye'de ele geçirildi! Tam 31 kilo...

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Osmaniye'de ele geçirildi! Tam 31 kilo...
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Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde paspasın altına gizlenmiş halde 31 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine Suriyeli M.M. idaresindeki otomobili durdurdu.

Osmaniyede ele geçirildi Tam 31 kilo...

Narkotik köpeği "Pars"ın da tepki vermesi üzerine otomobil, emniyet müdürlüğü bahçesine götürüldü.

Buradaki detaylı aramada, paspasların altına gizlenmiş 31 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Osmaniyede ele geçirildi Tam 31 kilo...

Sürücü M.M. ve otomobildeki Suriyeli M.B. gözaltına alındı.

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