Osmaniye'de durdurulan otobüsteki bir valizden 11 kilo uyuşturucu çıktı! Yolcu tutuklandı

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Osmaniye'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan çalışmada, otoyolda oluşturulan uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsün bagajı da hassas burunlu narkotik köpeğiyle detaylıca arandı.

Köpeğin tepki verdiği valizde, streç filmlere sarılı paketler halinde 11 kilo 650 gram skunk ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan yolcu Süleyman T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.