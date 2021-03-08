MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOsmaniye’de 'dilenci' operasyonu
GeriGündem Osmaniye’de 'dilenci' operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2021 - 12:23 | Son Güncelleme:

Osmaniye’de 'dilenci' operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Osmaniye’de 'dilenci' operasyonu

OSMANİYE'de zabıta ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Polisin de destek verdiği çalışmada, yakalananların üzerinden çıkan paralara el konuldu.

Osmaniye’de dilenci operasyonu
Osmaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda, özellikle küçük çocukları da kullanıp, duygu sömürüsü yaparak dilencilik yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Karşılarında zabıta ekiplerini görünce kaçmaya başlayan bazı dilenciler ise kısa süreli kovalamacayla yakalandı. O anlar ise kameralara yansıdı. Işıklı kavşaklarda sürücülere zor anlar yaşatan dilenciler, araçlara bindirilerek Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmada yakalanan dilencilere Kabahatler Kanunu gereği idari para cezası uygulanıp, üzerlerinden çıkan paralara el konuldu.
Osmaniye’de dilenci operasyonu

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi