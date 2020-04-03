Osmaniye'de dere taştı, sel suları mahalleyi bastı

Osmaniye'de dün akşam başlayan ve gece boyu devam eden sağanak, kentte hayatı felç etti. Yağış nedeniyle Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Hopur Deresi taştı. Derenin taşmasıyla, Osmaniye İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nin de bulunduğu 45018 Sokak'taki ev ve iş yerlerini su bastı.

Ekiplerin iş makineleriyle önlenmeye çalıştığı selle gelen taş ve molozlar, sokağı doldurdu. Sokakta bulunan çok sayıda araç da sürüklenerek, zarar gördü.