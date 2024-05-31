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Osmaniye’de depremzedelerin kaldığı konteyner kentte yangın: 5 konteyner tamamen yandı

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#Osmaniye#Konteyner Kent#Yangın
Osmaniye’de depremzedelerin kaldığı konteyner kentte yangın: 5 konteyner tamamen yandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 15:36

Osmaniye’de depremzedelerin kaldığı konteyner kentte çıkan yangında 5 konteyner tamamen yanarken, 3’ü kısmen zarar gördü. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı. 

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerin ardından kurulan Karaçay Konteyner Kent Geçici Barınma Merkezi'nde saat 13.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Afetzede vatandaşların yaşadığı konteynerde çıkan yangın, kısa sürede çevredeki diğer konteynerlere de yayıldı.

Yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpleriyle yapıldı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 5 konteyner kullanılamaz hale geldi, 3 konteyner ise kısmen zarar gördü. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı. 

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#Osmaniye#Konteyner Kent#Yangın

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