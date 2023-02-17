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Osmaniye'de deprem soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

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#Osmaniye #Deprem#Soruşturma
Osmaniyede deprem soruşturmasında 6 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 12:56

Osmaniye'de, depremde çöken binalarla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin etkilediği 11 kentten Osmaniye'de çöken binalarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin depremde yıkılan binaların müteahhitlerine yönelik operasyonunda 16 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.İ., F.Ç., A.K., L.S., H.Ü. ve N.D. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Depremlerde Osmaniye merkezde 215, kırsalda ise 124 olmak üzere toplam 339 bina yıkılmış, 991 kişi ise yaşamını yitirmişti.

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#Osmaniye #Deprem#Soruşturma

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