×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Osmaniye'de dehşet! Babasını baltayla öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Osmaniye#Düziçi#Cinayet
Osmaniyede dehşet Babasını baltayla öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 17:14

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 29 yaşındaki H.C., 80 yaşındaki babası Mehmet Canlı'yı baltayla öldürdü. H.C., gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, saat 14.30 sıralarında Böcekli Beldesi Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. H.C. ile babası Mehmet Canlı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.C., bahçeden aldığı baltayla babasına saldırdı. Canlı, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Canlı'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Canlı'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. H.C., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osmaniye#Düziçi#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!