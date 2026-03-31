×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Osmaniye'de dehşet! 17 yaşındaki çocuk, akranını öldürüp intihar etti

Güncelleme Tarihi:

#Osmaniye #Sumbas#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 10:45

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Özcan Alasırt (17) birlikte içki içtiği akrabası Can Alasırt'ı (17) aralarında çıkan tartışmada öldürüp, aynı tüfekle kendi yaşamına son verdi.

Haberin Devamı

Olay, saat 05.30 sıralarında Sumbas ilçesinin Bağdaş yaylasında meydana geldi. Özcan Alasırt, akrabası Can Alasırt ve Kadir A. (17) ile birlikte yayla evine gitti. Burada içki içen 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Özcan Alasırt, otomobildeki av tüfeğini alıp, Can Alasırt'a ateş etti, ardından kendini göğsünden vurdu. Kavgayı ayırmak isteyen Kadir A., jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Özcan ve Can Alsarıt’ın öldüğü belirlendi.

İfadesine başvurulmak üzere karakola götürülen Kadir A., Özcan ile Can Alasırt’ın içki içerken kavga ettiğini, bu sırada Özcan’ın tüfekle Can’ı vurup intihar ettiğini söyledi.

Cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!