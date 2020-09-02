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Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)
Haber Giriş: 02.09.2020 - 21:32 | Son Güncelleme:

Osmaniye'de DEAŞ propagandası yapan şüpheli, yakalandı

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Osmaniye'de DEAŞ propagandası yapan şüpheli, yakalandı
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OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde mesajlaşma uygulamaları üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen C.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmasını sürdüren Kadirli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, C.Ç.'nin mesajlaşma uygulamaları üzerinden örgüt propagandası yaptığını belirledi.

Şüpheli, evine yapılan baskında gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise ruhsatsız av tüfeği ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı kişilerle irtibatlı olduğu saptandı. Şüphelinin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

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