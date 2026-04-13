×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 19:10

Osmaniye’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, yabancı uyruklu 2 şüpheli ise sınır dışı edildi.

Haberin Devamı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ adına Suriye’de faaliyet yürüttükleri ve Türkiye’de yapılanma içinde yer aldıkları tespit edilen 6 şüphelinin kentte bulunduğunu tespit etti.

Savcılığın talimatıyla kent merkezi ve Kadirli ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, yabancı uyruklu 2 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

