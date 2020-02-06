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İbrahim EMÜL/OSMANİYE (DHA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 15:27,Son Güncelleme:/

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

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Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 Suriyeli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar sonunda Suriye'de örgüt içinde 'emir' ve 'savaşçı' olarak görev alan Suriye uyruklu 3 şüpheli teslim edildi. Jandarma belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaparak İ.M., M.E. ve J.A. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edildiği bildirilerek, şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edildikleri kaydedildi.

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