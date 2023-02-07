Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Osmaniye’de çadırlar kuruldu

Güncelleme Tarihi:

#Osmaniye#Deprem#Çadır
Osmaniye’de çadırlar kuruldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 07:00

Osmaniye’de onlarca binanın yıkıldığı kentte arama kurtarma çalışmaları sürerken evsiz kalan vatandaşlar için çadırlar kuruldu.

Haberin Devamı

Deprem, Osmaniye’yi de derinden sarstı. Şehirde çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Onlarca binanın enkaza döndüğü kentte arama kurtarma çalışmaları için ekipler sevk edildi.

ENKAZDA YANGIN ÇIKTI

AFAD, UMKE, JAK ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu yıkılan yapılarda arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Osmaniye’de yıkılan ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü binalar, dron ile de görüntülendi. Deprem sonrası yıkılan İstasyon Caddesi üzerindeki apartmanının alt katındaki fırın nedeniyle yangın çıktı. Enkazda yangın sürerken, kurtarma çalışmaları da devam etti.

AFAD ve Kızılay ekipleri Adnan Menderes Mahallesi’nde, evsiz kalan vatandaşlar için tek tek çadır kurmaya başlandı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde de İmamı Gazali Camisi’nin minaresinin ucu Deprem anında yıkıldı.

Haberin Devamı

Osmaniye’de çadırlar kuruldu

Osmaniye HAVA DURUMU

EN DÜŞÜK 5 EN YÜKSEK 11: BUGÜN YAĞMURLU

Bugün sabah saatlerinde yağmur var. Diğer günlerde yağış yok. Cumartesi karla karışık yağmur bekleniyor. Bugün en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 11, çarşamba en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 9, perşembe en düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık ise 11 derece olacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osmaniye#Deprem#Çadır

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem... Tüm bölgelerden dakika dakika son haberler...

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem... Tüm bölgelerden dakika dakika son haberler...

#Diyarbakır Deprem
Deprem bölgelerinde önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak Kar yağışı dursa bile sıcaklık eksi dereceye düşecek

Deprem bölgelerinde önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? 'Kar yağışı dursa bile sıcaklık eksi dereceye düşecek'

#Deprem
Deprem Suriyeyi de vurdu: En az 556 kişi hayatını kaybetti

Deprem Suriye'yi de vurdu: En az 556 kişi hayatını kaybetti

#Deprem