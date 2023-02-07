Osmaniye’de çadırlar kuruldu

Haberin Devamı

Deprem, Osmaniye’yi de derinden sarstı. Şehirde çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Onlarca binanın enkaza döndüğü kentte arama kurtarma çalışmaları için ekipler sevk edildi.

ENKAZDA YANGIN ÇIKTI

AFAD, UMKE, JAK ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu yıkılan yapılarda arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Osmaniye’de yıkılan ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü binalar, dron ile de görüntülendi. Deprem sonrası yıkılan İstasyon Caddesi üzerindeki apartmanının alt katındaki fırın nedeniyle yangın çıktı. Enkazda yangın sürerken, kurtarma çalışmaları da devam etti.

AFAD ve Kızılay ekipleri Adnan Menderes Mahallesi’nde, evsiz kalan vatandaşlar için tek tek çadır kurmaya başlandı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde de İmamı Gazali Camisi’nin minaresinin ucu Deprem anında yıkıldı.

Haberin Devamı

Osmaniye HAVA DURUMU

EN DÜŞÜK 5 EN YÜKSEK 11: BUGÜN YAĞMURLU

Bugün sabah saatlerinde yağmur var. Diğer günlerde yağış yok. Cumartesi karla karışık yağmur bekleniyor. Bugün en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 11, çarşamba en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 9, perşembe en düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık ise 11 derece olacak.