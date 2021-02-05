MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOsmaniye’de bir mahalle karantinaya alındı!
GeriGündem Osmaniye’de bir mahalle karantinaya alındı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)-
Haber Giriş: 05.02.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

Osmaniye’de bir mahalle karantinaya alındı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Osmaniye’de bir mahalle karantinaya alındı!
Abone Olgoogle-news

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Böcekli beldesinin Dümbürdek Mahallesi, koranavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Düziçi Kaymakam Vekili Halil İbrahim Kazar başkanlığında dün yapılan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda alınan karar sonucunda saat 18.00 itibari ile Böcekli Beldesi Dümbürdek Mahallesi 10 gün süreyle karantinaya alındı. Mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İlçemiz Böcekli beldesi Dümbürdek Mahallesi'nde Covid-19 pozitif tanısı konulan hastaların filyasyon çalışmalarında temas öyküsünün olması Covid-19 hastalık belirtilerinde yoğunlaşma ve kümeleşme olması nedeniyle bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 10 gün süreyle giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına karar verilmiştir. Karantinadan sağlık personelleri muaf tutulmuştur” ifadelerine yer verildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle