×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Osmaniye'de bir kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Osmaniye#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 12:27

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 1 kişinin öldüğü 13 işçinin yaralandığı minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Kaza,önceki gün İlçeye bağlı Şehit Mustafa Yağız Mahallesi Tapu Tepesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Velican Akbıyık'ın (25) kullandığı 80 LD 420 plakalı otomobil ile tarım işçilerinin bulunduğu 80 AEB 115 plakalı minibüs çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlarda bulunanlar sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yarımıyla araç içerisinden çıkartılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 25 yaşındaki otomobil sürücüsü Velican Akbıyık hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler de iki aracın çarpışma anları yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osmaniye#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Sandıktaki kadının kimliği 53 yılın ardından belli oldu Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

'Sandıktaki kadın'ın kimliği 53 yılın ardından belli oldu! Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

#Sandıktaki Kadın
Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor

Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor?

#El Ele Boşanmak
Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı Dyatlov Geçidinin sırrını bilim insanları çözdü

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu! 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı? Dyatlov Geçidi'nin sırrını bilim insanları çözdü

#Dyatlov Geçidi