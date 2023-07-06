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Osmaniye'de bina yıkım sırasında çöktü

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#OSMANİYE#Deprem#Afad
Osmaniyede bina yıkım sırasında çöktü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 17:40

Osmaniye'de, depremlerde ağır hasar alan bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.

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Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Osmaniye'de ağır hasarlı binaların yıkımı ve moloz kaldırma işlemleri sürüyor. İş makineleriyle yıkımına başlanan Esenevler Mahallesi'ndeki 9 katlı Erat Apartmanı'nda, çalışmalar bugün de sürdü. Yıkım sırasında bina bir anda çöktü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, binanın çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgedeki incelemelerinin ardından dün açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, kentte 8 bin 809 ağır hasarlı bina olduğunu ve 1,5 ay içinde çalışmaların bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi. (DHA)

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#OSMANİYE#Deprem#Afad

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