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Osmaniye'de belediye binasına silahlı saldırıda 5 kişi gözaltında

#Osmaniye#Osmaniye Belediyesi#Silahlı Saldırı

Osmaniye Belediye Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 20.30 sıralarında Musa Şahin Bulvarı'ndaki Osmaniye Belediye Başkanlığı binasında meydana geldi. İddiaya göre, otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler, binaya tabanca ile ateş açıp kaçtı. Silah seslerinin duyulması ile olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, binada da inceleme yaptı. İncelemede mermilerin 2'sinin 2'nci kattaki Başkan Kadir Kara'nın makam odasının penceresine isabet ettiği belirlendi.

Osmaniyede belediye binasına silahlı saldırıda 5 kişi gözaltında

BAŞKAN KARA'DAN AÇIKLAMA

Saldırı sırasında Belediye Başkanı Kara'nın binada bulunmadığı, olaydan sonra belediyeye geldiği belirtildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Kara "Emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre olayın belediyemizle ilgisi olmadığı, kullanılan silahtan çıkan merminin tesadüf eseri binamıza isabet ettiği bildirilmiştir. Olayda hiç kimsenin zarar görmemesi en büyük tesellimizdir" ifadelerini kullandı.

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Osmaniyede belediye binasına silahlı saldırıda 5 kişi gözaltında

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı da olayın faili olduğu değerlendirilen, Karaçay mesire alanında alkol alarak il merkezine gelen 5 şüphelinin gözaltına alındığını ve olayda kullanılan suç aleti tabancanın ele geçirildiğini bildirdi.

Başsavcı Ahmet Tekne, açıklamasında "Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda olay yeri ve güzergahındaki güvenlik kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delillerin araştırılmasına devam edilmekte olup, olaya ilişkin soruşturma titizlikle devam etmektedir" dedi.

Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü belirtildi.

Osmaniyede belediye binasına silahlı saldırıda 5 kişi gözaltında

 

 

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#Osmaniye#Osmaniye Belediyesi#Silahlı Saldırı

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