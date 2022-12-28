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Osmaniye’de bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! O anlar kamerada

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#Osmaniye#Köpek#Kamera
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 09:27

Osmaniye’de ekmek almaya giderken sahibinin elinden kaçan köpeğin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki çocuk yaralandı. Saldırı anının güvenlik kamerasına yansıdığı olayda yaralı çocuğu, köpek sahiplerinin ailesine haber vermeden evinin asansör kapısına bıraktığı öğrenildi.

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Olay, merkeze bağlı Karaçay Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde ekmek almak için evden çıkan 14 yaşındaki Ahmet Hakan Gök, sahibinin elinden kaçan köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin ısırması sonucu bacağından yaralanan çocuk, hayvan sahipleri tarafından oturduğu apartmanın asansör kapısına bırakıldı. Bir süre sonra durumdan haberdar olan aile, çocuğu hastaneye götürerek tedavisini yaptırdı, hayvan sahiplerinden de şikayetçi oldu.

Çocuğun yaralandığı köpek saldırısı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırdığı çocuğun kaçmasına rağmen peşini bırakmayan köpeğin, sahibi ve arkadaşının müdahalesine rağmen çocuğu bacağından yakaladığı ve zar zor bıraktığı yer aldı.

Osmaniye’de bakkala giden çocuğa köpek saldırdı O anlar kamerada

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Oğlunu bakkala gönderdiğinde olayın yaşandığını aktaran anne Emine Gök, "Eve geldiğinde üstü başı yırtılmış konuşamaz durumdaydı ne olduğunu ancak yarım saat sonra söyledi. Ben de hemen hastaneye götürdüm orada aşısını oldu ama üçüncü doz aşı ellerinde olmadığı için onu yaptıramadım, olayın maddi ve manevi peşini bırakmayacağım. Gerekli şikayetimizi yaptık yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Osmaniye’de bakkala giden çocuğa köpek saldırdı O anlar kamerada

Olay anını anlatan Ahmet Hakan Gök ise, "Bakkala gidiyordum köpeği fark etmedim sahibinin yanından fırlayarak bir anda bana saldırdı. köpek bana saldırınca ben bakkala doğru koşmaya başladım, köpek bacağımdan yakaladı, sahiplerinden biri köpeği zincirleyip götürürken, diğeri ise beni apartmanın asansör kapısına bıraktı" diye konuştu.

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#Osmaniye#Köpek#Kamera

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