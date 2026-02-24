Osmaniye’de bahçeye giren hırsız güvercinleri çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Haberin Devamı

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Toprakkale ilçesine bağlı Karataş Mahallesi Bademlik mevkisinde meydana geldi. Toprakkale Devlet Hastanesi çalışanı Mehmet Dalkılıç’a ait hobi bahçesine giren kimliği belirsiz 3 çocuk, kafesin kilidini kırarak içeride bulunan güvercinler ile yavrularını alıp kaçtı. Şüphelilerin bahçeye giriş ve çıkış anları güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Toplam 25 güvercinin çalındığını fark eden Dalkılıç, şüpheliler hakkında şikayette bulundu.

'40 BİN LİRA ZARARIM VAR'

Yaklaşık 40 bin lira zararının bulunduğunu söyleyen Dalkılıç, bahçeyi çocukları için yaptığını ifade ederek, “Saat 19.30 sıralarında hobi bahçemi gezmek için geldiğimde kapının zorlandığını ve kümesinin kapı kilidinin kırıldığını gördüm. Hemen güvenlik kamerası kaydına baktım. İkisi 12-13 yaşlarında, diğeri de 15-16 yaşlarındalar. Kapıdan atlayıp içeri giriyorlar, kümesin kilidini çekiçle kırıyorlar ve 25 tane güvercinimin hepsini götürüyorlar. Bunların yumurtası da var yavruları da var yaklaşık 40 bin lira zararım var. Götürdükleri de bir şey değil, bunların o kadar yavrusu var içeride. İsteseler verirdim sıkıntı değil. Yeter ki böyle bir yola başvurmasalardı, çalmasalardı. Gelip güzelce isteyip insanca söyleselerdi bir çiftini verirdim çocuklar sevinsin diye. Ama şu an kimlerse yakalansın ve cezasını alsınlar istiyorum” diye konuştu.

Haberin Devamı

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.